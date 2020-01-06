قامة مصرية مستنيرة.. عبدالعال يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب- أحمد علي:

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:

"صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،

تحية إعزاز وتقدير لقداستكم... وبعد،

يطيب لي ولأعضاء مجلس النواب، ونحن نستشرف أياماً تحتفل فيها مصر بعيد الميلاد المجيد أن نزف إلى نيافتكم التهانى القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي يحتفي بها شعب مصر جميعاً، هذا الشعب الأبيّ، العصيّ على الانقسام أو الفصام.

إنكم قداسة البابا قامة مصرية وطنية مستنيرة، تلقى رضاء جموع شعب مصر العريق، وتحظى بمحبته لمواقفكم الوطنية الشامخة التي تعلي الصالح العام، وتحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدى للمرجفين والمفسدين في الأرض الذين يريدون بث الفرقة بين عنصري الأمة اللذين يربطهما تاريخ طويل من العيش المشترك والدفاع عن الوطن والوقوف كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضاً في كل الملمات والخطوب.

داعين المولى- عز وجل- أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان خلف قيادته السياسية الحكيمة الرشيدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".​