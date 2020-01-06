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اليوم.. "الأزهرِ للفتوىٰ الإلكترونية" يقدم خدمة البث المباشر باللغات الأجنبية

01:35 ص الإثنين 06 يناير 2020
اليوم.. "الأزهرِ للفتوىٰ الإلكترونية" يقدم خدمة البث المباشر باللغات الأجنبية

مركزُ الأزهرِ العالمي للفتوىٰ الإلكترونية

القاهرة- (أ ش أ):

يقدمُ مركزُ الأزهرِ العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، ابتداءً من اليوم الاثنين، خدمةً جديدةً لمتابِعيه، وهي خدمة البث المباشر باللغات الأجنبية.

وقال الأزهر، في بيان اليوم الأحد، إن مركزُ الأزهرِ العالمي للفتوىٰ الإلكترونية سيقدم خدمة البث المباشر باللغات الأجنبية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يجيب فيها أعضاءُ المركز عن أسئلة متابعيه بثلاث لغات هي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، كمرحلةٍ أولىٰ، وسيكون موعد البث يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

الجديرٌ بالذكر، أن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية يضم قسمًا للفتاوىٰ باللغات المذكورة، وجاري ضم لغات أخرىٰ له؛ لتصل رسالةُ المركزِ إلىٰ جميع أنحاء العالم.

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