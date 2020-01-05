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"تهنئة قلبية من أخيك المسلم".. الإفتاء تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

11:02 م الأحد 05 يناير 2020
"تهنئة قلبية من أخيك المسلم".. الإفتاء تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

دار الإفتاء المصرية

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو لتهنئة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وقالت الدار في الفيديو: "أخي في الوطن: ندعو الله العلي القدير، أن يعيد علينا أعيادنا جميعًا، بالخير والبركة والمحبة، وأن يجنبنا جميعًا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن".

دار الإفتاء عيد الميلاد تهنئة الأقباط
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