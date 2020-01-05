"تهنئة قلبية من أخيك المسلم".. الإفتاء تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)
11:02 م الأحد 05 يناير 2020
نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو لتهنئة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد.
وقالت الدار في الفيديو: "أخي في الوطن: ندعو الله العلي القدير، أن يعيد علينا أعيادنا جميعًا، بالخير والبركة والمحبة، وأن يجنبنا جميعًا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن".
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