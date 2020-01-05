وزراء وأزهريون في احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد (صور)

وزير الإسكان: نعيش على 7% من مساحة مصر.. و26% من الأراضي قابلة للتعمير

كتب- مصطفى علي:

تصوير- محمود بكار:

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، اليوم الأحد، حيث استقبل الدكتور القس أندريه زكي، المهنئين بالعيد، في كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير.

وبدأ الاحتفال في السابعة مساء بموكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وفي الثامنة إلا الربع ألقى القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، كلمة العيد تلاها كلمة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ثم عادت الترانيم مرة أخرى.

وحضر الاحتفال بالعيد، عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عدد آخر من رجال الأزهر ووزارة الأوقاف.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة غدًا.