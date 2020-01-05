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تحالف الأحزاب المصرية يدين التدخل التركي في ليبيا

10:07 م الأحد 05 يناير 2020
تحالف الأحزاب المصرية يدين التدخل التركي في ليبيا

تحالف الأحزاب المصرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 40 حزبًا سياسيًا، اليوم الأحد، التدخل التركي في ليبيا، وما صدر عن البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأكد رؤساء أحزاب التحالف، أن هذة الخطوة التركية تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وانتهاكًا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، التي لا تخول لحكومة السراج توقيع اتفاقيات بشكل منفرد.

وأكد التحالف دعم المصريين للرئيس السيسي، ووقوفه خلف القيادة السياسية في الإجراءات التي يراها مناسبة لمواجهة الأزمة.

تحالف الأحزاب المصرية تركيا ليبيا

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