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وزير الإسكان: مشكلة الصرف الصحي تحتاج 300 مليار جنيه

10:00 م الأحد 05 يناير 2020
وزير الإسكان: مشكلة الصرف الصحي تحتاج 300 مليار جنيه

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء حزب "مستقبل وطن" خلال الندوة التي عقدها الحزب اليوم الأحد، حول عدم حل مشكلات الصرف الصحي، واستمرارها سنوات طويلة، قائلًا: "لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020".

وأشار الوزير، إلى أنه في السابق كان الوزير يعطي النائب 3 أو 5 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، علمًا أن المحطة الواحدة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت تبدأ المشروعات، ولا تنتهي.

وتابع الجزار: "ليس لدينا بانادول، يا نحل يا بلاش، لا نعطي مسكنات، ليس هناك أفضل من المصارحة، ونحتاج 300 مليار جنيه، للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي في مصر".

عاصم الجزار الصرف الصحي وزير الإسكان مستقبل وطن
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