وزير الإسكان: مشكلة الصرف الصحي تحتاج 300 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء حزب "مستقبل وطن" خلال الندوة التي عقدها الحزب اليوم الأحد، حول عدم حل مشكلات الصرف الصحي، واستمرارها سنوات طويلة، قائلًا: "لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020".

وأشار الوزير، إلى أنه في السابق كان الوزير يعطي النائب 3 أو 5 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، علمًا أن المحطة الواحدة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت تبدأ المشروعات، ولا تنتهي.

وتابع الجزار: "ليس لدينا بانادول، يا نحل يا بلاش، لا نعطي مسكنات، ليس هناك أفضل من المصارحة، ونحتاج 300 مليار جنيه، للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي في مصر".