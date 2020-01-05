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رئيس الحركة الوطنية: الاصطفاف خلف القيادة السياسية واجب وطني

09:01 م الأحد 05 يناير 2020
رئيس الحركة الوطنية: الاصطفاف خلف القيادة السياسية واجب وطني

اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الجميع يعلم أن الدولة المصرية تمر بظروف استثنائية، وتواجه العديد من التحديات الصعبة التي تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وتأكيد توحيد الجبهة الداخلية، بما يدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتابع السيد خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم الأحد: "لا نشك لحظة واحدة في أن شعب مصر بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة الخطر القادم من الغرب، والتصدي لجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا".

واستكمل: "يقع على عاتقنا كأحزاب وقوى سياسية، المساهمة في تصدير تلك الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي لتأكيد أن مصر بلد عصية على الاختراق، وأن المصريين يزدادوا قوة وصلابة ولحمة في وقت الصعاب، كلنا جنود في معركة البقاء".

تحالف الأحزاب المصرية رؤوف السيد حزب الحركة الوطنية

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