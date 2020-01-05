وزير الإسكان: نعيش على 7% من مساحة مصر.. و26% من الأراضي قابلة للتعمير

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المصريين يعيشون فقط على 7% من مساحة مصر الإجمالية، مضيفًا أن هذا الحيز العمراني أصبح غير قادر من الناحية الاقتصادية، على إعالة 100 مليون مصري، وكان لابد من العمل على التوسع في المناطق العمرانية.

وأضاف الجزار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في مقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، أن 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية العمرانية.

وتابع: "الساحل الغربي لمصر والظهير الصحراوي لهذه المنطقة، أمل التنمية العمرانية في مصر"، موضحًا أن 70% من سكان العالم يعيشون على مناطق ساحلية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تبني مصر الحديثة.