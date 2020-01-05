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حدث في 8 ساعات| دعم جديد لضحية تحرش المنصورة.. وموجة طقس غير مستقر لـ4 أيام

06:35 م الأحد 05 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| دعم جديد لضحية تحرش المنصورة.. وموجة طقس غير مستقر لـ4 أيام

كتب– أسامة علي:

شهد اليوم الأحد، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها دعم "القومي للمرأة" لضحية "التحرش" بالمنصورة، واصطدام قطار بعربة نصف نقل دون إصابات، والأرصاد تعلن تعرض مصر لحالة من التقلبات الجوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

وزيرة الصحة وزارة التربية والتعليم الطقس اصطدام قطار بسيارة تطوير ميدان التحرير ضحية التحرش بالمنصورة سد النهضة مصطفى مدبولي الحكومة المصرية

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