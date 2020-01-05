المتحدث العسكري ينشر فيديو زيارة وزير الدفاع إلى الكاتدرائية المرقسية

القاهرة- (أ ش أ):

نشر العقيد تامر الرفاعي، فيديو لزيارة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وكان وزير الدفاع أرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس والأخوة الأقباط، جاء فيها: "يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

وأضاف: "وأود أن أعرب لكم عن إعتزازي وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالاً واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد".