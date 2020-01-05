أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

المتحدث العسكري ينشر فيديو زيارة وزير الدفاع إلى الكاتدرائية المرقسية

06:31 م الأحد 05 يناير 2020
المتحدث العسكري ينشر فيديو زيارة وزير الدفاع إلى الكاتدرائية المرقسية

زيارة وزير الدفاع إلى الكاتدرائية المرقسية

القاهرة- (أ ش أ):

نشر العقيد تامر الرفاعي، فيديو لزيارة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وكان وزير الدفاع أرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس والأخوة الأقباط، جاء فيها: "يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

وأضاف: "وأود أن أعرب لكم عن إعتزازي وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالاً واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد".

هذا المحتوى من

Asha
وزير الدفاع محمد زكي محمد فريد حجازي الكاتدرائية المرقسية عيد الميلاد

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| دعم جديد لضحية تحرش المنصورة.. وموجة طقس غير مستقر لـ4 أيام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يخطف فوزًا قاتلا أمام طنطا ويرتقي لثالث الدوري