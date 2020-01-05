الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب

كتب - أحمد جمعة:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، متلبسًا بالرشوة.

قالت الهيئة في بيان، إنه وردت معلومات للهيئة تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع رئيس مصلحة الضرائب، المتهم من خلال استغلال سلطات وظيفته، والتدخل لدى مرؤسيه؛ لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوٍ مالية وعينية، وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام.

وبالعرض على النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة، في الأماكن العامة والخاصة، وإثر ذلك تم ضبط رئيس مصلحة الضرائب حال تقاضيه جزءًا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.

وأشارت الهيئة، إلى أنه بالعرض على النيابة العامة التي واجهت المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيق.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبة؛ ضمانًا لحفظ الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.