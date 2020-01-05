الأسبوع المقبل.. "زراعة النواب" تفتح ملف مشروع المليون ونصف فدان

كتب - أحمد علي:

تناقش الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مشكلات مشروع استصلاح المليون ونصف ميلون فدان، وذلك خلال اجتماعها الأسبوع القادم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، عاطر حنورة، وعدد من المسئولين المختصين.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة كافة المشكلات التي تواجه المشروع القومي بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنه، حول تأخر الانتهاء من البنية التحتية للمشروع ومرافقه خاصة بمنطقة المغرة، والوقوف على ماتم به من خطوات تنفيذية على أرض الواقع وحجم الأعمال التي انتهت به من طرق ومرافق وبنية تحتية وآبار وغيرها من إجراءات تساعد المستفيدين من المشروع في البدء في زراعة المساحات التي حصلوا عليها.

وأضاف "الحصري" في تصريح للمحررين البرلمانين، أيضا سيتم مناقشة دور مراكز البحوث فيما يتعلق بتحديد نوعية المحاصيل الملائمة لكل منطقة من مناطق المشروع، حسب نوعية التربة وملوحة المياه والمناخ بها.

وأكد رئيس لجنة الزراعة على أهمية ذلك المشروع الذي جاء برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التنمية الزراعية وسد العجز في بعض المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ما يعود على البلاد بالنفع بزيادة الإنتاج الزراعي وزيادة حجم التصدير وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، الأمر الذى يجعل ذلك المشروع بمثابة أمن قومى للبلاد.

وتابع :"سيتم أيضا خلال الاجتماع، بحث توسيع فرص الاستثمار بذلك المشروع القومي، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار والتصنيع الزراعي به، في محاولة لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية الناتجة عن المشروع".

وأشار إلى أن استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر هو الأمل في التنمية الزراعية، بعد تناقص الرقعة الزراعية بالدلتا وتراجع حجم إنتاجها لعوامل مختلفة، مضيفًا، أن استصلاح الأراضي الصحراوية ينتج عنه تنمية صناعية وتجارية، وهو ما يساعد في تنمية الاقتصاد بالبلاد وتوفير فرص العمل للشباب.