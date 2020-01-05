المستشار السياسي لسفارة الصين: لدينا اهتمام شديد بقضية "سد النهضة"

كتبت - ميرا إبراهيم:

التقت اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، بـ"ليو يونغ" المستشار السياسي للسفارة الصينية في مصر، وتطرق الحوار إلى أوجه التعاون بين مصر والصين في المجالات المختلفة.

وتناول اللقاء الحديث عن بعض القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحتين "المصرية - الصينية".

ورحب حسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالمستشار السياسي لسفارة الصين، متمنيًا المزيد من توطيد العلاقات مع الصين، في كافة المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي.

ورأى "بدراوي"، أن زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر يصب في صالح البلدين، خاصة أن الصين دولة صناعية وقوة اقتصادية كبرى في العالم، ومصر دولة محورية، ورائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأعرب "ليو يونغ"، المستشار السياسي لسفارة الصين في مصر، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد قائلا:"الوفد أعرق وأقدم الأحزاب التاريخية في العالم، ويمتلك تاريخ وطني مشرف يدعو أعضائه للفخر، ودائمًا ما يشيد الحزب الشيوعي الصيني بحزبكم الكبير، لذا نرحب بتبادل الأفكار والمقترحات بين الطرفين في مجالات مختلفة".

وتناول "ليو يونغ"، الحديث عن الأوضاع في قضية إقليم الإيجور قائلًا :"بلادنا تضم 56 قومية، منها 55 أقلية بما فيها مسلمي الإيجور، وتعيش جميعها بشكل سلمي كجزء لا يتجزأ من الصينية وحضارتها لكن هناك قلة يفتعلون الأزمات وينفذون عمليات إرهابية تضر بأمننا ويصل الأمر بهم إلى المطالبة بالانفصال عن الدولة وهو أمر غير مقبول، لكن منذ عام 2016 وحتى العام الماضي لم تشهد بلادنا أية عمليات من هذا النوع بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة منها إعداد وتدريب هؤلاء على الأعمال اليدوية وتجهيزهم للانخراط في سوق العمل وتثقيفهم ومساعدتهم".

وعن التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية بين مصر والصين، قال الدكتور محمد الحفناوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الوفد، :"نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات الصينية في مصر بشكل أكبر مما هو عليه".

وأضاف "ليو يونغ"، أن الصين تسعى بشكل دائم لزيادة الاستثمارات في مصر، مضيفًا:"التعاون في المجال الاقتصادي بين مصر والصين كبير إلى جانب ذلك هناك تزايدًا كبيرًا في أعداد الوفود السياحية الصينية إلى لمصر خلال الفترة الأخيرة".

وعن أزمة سد النهضة، أكد المستشار السياسي للسفارة الصينية في مصر، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وتدعم المفاوضات بين جميع الأطراف، مشيدًا بتنظيم مصر لمنتديات شباب العالم، مؤكدًا أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وجهًا لوجه أمر جيد جدًا، فهو يبث في هؤلاء العزيمة "هذه الفئة العمرية هي التي تصنع المستقبل".

وفي نهاية اللقاء، قدم "ليو يونغ" الشكر لقيادات لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد على التوصيات والمقترحات التي استعرضوها خلال المناقشات مبديًا اهتمامه الشديد بما دار خلال اللقاء.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد الحفناوي، رضا سلامة مقرر اللجنة، والكاتب الصحفي علي عبد الودود، عضور اللجنة والمسئول الإعلامي لها، والأعضاء هيثم الفقي، وداليا أبو شقة، ورامي البنا.