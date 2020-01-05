بالصور.. افتتاح كنيسة الأنبا موسى بالمنيا بعد إعادة إعمارها
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كتب- مصطفى علي:
تحتفل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، مساء اليوم، بالافتتاح الرسمي لكنيسة القديس القوي أنبا موسى بالمنيا، بعد إعادة إعمارها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتأتي عودة الخدمات الكنسية فيها مساء الغد من خلال قداس عيد الميلاد المجيد.
تعرضت الكنيسة المذكورة، من بين مئات الكنائس ومباني الخدمات على مستوى الجمهورية، للاعتداء بالهدم والحرق يوم ١٤ أغسطس من عام ٢٠١٣ على أيدي متطرفين، وتولت من بعدها القوات المسلحة مهمة تجديد الكنائس المتضررة.
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