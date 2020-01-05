وزير النقل يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في مجال النقل البحري والموانئ البرية

كتب – أسامة علي:

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى.

وبحسب بيان، أكد وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا، بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هناك فرص الاستثمارية عديدة في موانئ الاسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والغردقة .

ومن جانبه، أكد سفير سنغافورة، أن شركة PSA، ترغب في الاستثمار في عدد من المشروعات في مصر مثل التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 ( إدراة وتشغيل)، وكذلك عدد من المشروعات في ميناء شرق بورسعيد وميناء دمياط، مشيرا الى الاهتمام ايضا بالتعاون فيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان

وأوضح وزير النقل، أنه تم أمس توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الأسكندرية بتكلفة 5 مليار جنيه مصري بواسطة شركات مصرية متخصصة في مجال انشاء الموانىء وتحت اشراف شركة استشارية عالمية، موضحا أنه فور ظهور أرصفة المحطة خلال عام من الآن فستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المسئولة عن عن بناء وادارة وتشغيل المحطة بطرحها في مناقصة عالمية للادارة والتشغيل.

وأضاف الوزير، أن هناك فرصا استثمارية واعدة في ميناء دمياط مثل المحطة متعددة الأغراض التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الشهر الماضي، والتي تشمل أرصفة بأطوال 680 مترا وعمق 17 مترا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع والتي من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا، موضحا أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، أشار وزير النقل إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع في مرحلتها الثانية، بالتعاون بين بيوت الخبرة العالمية وأحد بيوت الخبرة المحلية، موضحا أنها تتضمن الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستسة على مساحة 250 فدان.