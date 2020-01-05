أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

وفاة الشاعر محمد عيد إبراهيم

03:59 م الأحد 05 يناير 2020
وفاة الشاعر محمد عيد إبراهيم

محمد عيد إبراهيم

كتب- محمد عاطف:

توفي صباح اليوم الأحد، الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم، أحد مؤسسي سلسلة "آفاق الترجمة" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الراحل هو شاعر مترجم من مواليد 1955، تخرج من جامعة القاهرة، كلية الإعلام قسم الصحافة 1978، وترجمت أشعاره إلى أكثر من لغة عالمية، وأنشأ سلسلة "آفاق الترجمة" وعمل مديرًا لتحريرها ما يزيد عن عامين أصدر فيها أربعة وخمسين عملًا فكريًا وإبداعيًا بترجمة نخبة من المصريين والعرب، كما عمل مديرًا تنفيذيًا على "المشروع القومي للترجمة" في المجلس الأعلى للثقافة.

أنشأ الراحل سلسلة "نقوش" للفن التشكيلي، من إصدار هيئة قصور الثقافة، وعمل مديرًا لها الفترة (1997 ـ 1998)، وكانت تُعنى برسوم الأبيض والأسود فقط للفنانين العرب، وقد أصدر فيها ما يزيد عن 15 عددًا؛ كما شارك في العديد من مهرجانات الشعر في الدول العربية جرش بالأردن، عتبات بالمغرب، ودبي الشعري، وغيرها.

محمد عيد إبراهيم وفاة محمد عيد إبراهيم سلسلة آفاق الترجمة الهيئة العامة لقصور الثقافة

الخبر التالى:

وزير النقل يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في مجال النقل البحري والموانئ البرية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي من الأرصاد: غداً طقس غير مستقر وأتربة ورياح لـ"حد العاصفة"