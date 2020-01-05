وفاة الشاعر محمد عيد إبراهيم

كتب- محمد عاطف:

توفي صباح اليوم الأحد، الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم، أحد مؤسسي سلسلة "آفاق الترجمة" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الراحل هو شاعر مترجم من مواليد 1955، تخرج من جامعة القاهرة، كلية الإعلام قسم الصحافة 1978، وترجمت أشعاره إلى أكثر من لغة عالمية، وأنشأ سلسلة "آفاق الترجمة" وعمل مديرًا لتحريرها ما يزيد عن عامين أصدر فيها أربعة وخمسين عملًا فكريًا وإبداعيًا بترجمة نخبة من المصريين والعرب، كما عمل مديرًا تنفيذيًا على "المشروع القومي للترجمة" في المجلس الأعلى للثقافة.

أنشأ الراحل سلسلة "نقوش" للفن التشكيلي، من إصدار هيئة قصور الثقافة، وعمل مديرًا لها الفترة (1997 ـ 1998)، وكانت تُعنى برسوم الأبيض والأسود فقط للفنانين العرب، وقد أصدر فيها ما يزيد عن 15 عددًا؛ كما شارك في العديد من مهرجانات الشعر في الدول العربية جرش بالأردن، عتبات بالمغرب، ودبي الشعري، وغيرها.