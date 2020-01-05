للتهنئة بالعيد.. البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

رافقه في اللقاء -نواب رئيس الهيئة، المستشار جمال أبيب، والمستشار أحمد مرسي، والمستشار محمود إبراهيم، والمستشار ساهر أنور، والمستشار إيهاب بشري، كما حضر اللقاء الدكتور هاني كميل رئيس الديوان البابوي.

وبحسب بيان، رحب قداسته بالحضور وشكرهم علي تهنئتهم متمنيًا لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالخير لمصرنا الحبيبة.