سؤال برلماني للحكومة: لماذا لا نقاطع المنتجات التركية؟

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية في المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح "نصر الدين" في بيان اليوم الأحد، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني في السنوات الأخيرة بعدما تسبب الرئيس التركي أردوغان من تدهور كبير في الاقتصاد التركي أنعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%".