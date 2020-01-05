مقاعد رخام.. رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير

بيان رسمي من الأرصاد: غدًا طقس غير مستقر وأتربة ورياح لـ"حد العاصفة"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أعمال تطوير ميدان التحرير، يرافقه المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد راشد رئيس قطاع القاهرة الكبرى بالشركة والمهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة،

وأكد صلاح، حسب بيان، أن العمل يتم من خلال 3 فرق تقوم بأعمال تطوير الميدان على مدار الساعة حيث تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هي (صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير)، كما تمت إزالة صاري العلم الضخم الذي كان موجوداً في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة، التي يتم ترميمها بطول 19 متراً "وزن 100 طن" بالإضافة إلى عمل نافورة مياه وأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ 9 كمرات بطول 16متر وارتفاع 2.30 متر وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب إضافة إلي عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالي ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.

وأشار رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب إلى أن العمل يتم تحت إشراف وزارات الإسكان والسياحة والآثار والثقافة ومحافظة القاهرة ومكتب المهندس إيهاب مظهر استشاري عام المشروع ومكتب الدكتور على عبد الرحمن الاستشاري الإنشائي.