دون وفيات.. اصطدام قطار بسيارة نصف نقل بمزلقان بلانة

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، اقتحام سيارة نصف نقل تحمل لوحة معدنية رقم ٦٤٣٩ ص و ط، مزلقان بلانة الواقع بخط القاهرة - أسوان، أثناء مرور قطار 2014 مكيف القاهرة - أسوان، دون إصابات.

وأضافت الهيئة، في بيان الأحد، أن أثناء مرور قطار 2014 مكيف القاهرة – أسوان، ظهر اليوم، اقتحمت سيارة نصف نقل، المزلقان، وكان مغلقا بجنازير، وتحت حراسة من السكة الحديد وتشغيل أجراس وأنوار، ما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.

وأوضحت الهيئة، أنه بمعاينة الواقعة تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان، ما أدى إلى إنحدار السيارة وإصطدامها بجرار القطار، مضيفا أنه تم سحب العربة، لاستكمال مسير القطارات.

وناشدت الهيئة، قائدي المركبات الإلتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات، للحفاظ علي أروح الأشخاص وممتلكاتهم.