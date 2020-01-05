لتبادل الخبرات الفنية.. بحوث الإلكترونيات توقع برتوكول تعاون مع الهندسة الزراعية

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، بمقر معهد بحوث الإلكترونيات الجديد بالنزهة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين والمشاركة في مشاريع بحثية في مجالات تطوير وميكنة العملية الزراعية في مصر، والتعاون بين الطرفين في مجال إنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى رفع الوعي من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة للجهتين للتسويق للأفكار الجديدة والمتميزة.

ولفت التقرير إلى أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص بالنهوض بالبحث العلمي وفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات الإلكترونيات والميكنة الزراعية، انطلاقًا من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وإدخال التكنولوجيات المتطورة والحديثة.

وأشار إلى أن البروتوكول يعد ثمرة للتعاون السابق بين المعهدين في ورشة عمل مشتركة كانت قد عُقدت في يوليو الماضي، وتم خلالها بحث سبل التعاون في مشروعات بحثية مشتركة على المدى القصير والبعيد، ومنها: المجففات الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية ونظم التحكم الآلي في المعدات الزراعية ورفع كفاءتها، والأنظمة الذكية لمعالجة المياه، والتي تمت صياغتها في بروتوكول التعاون المشترك.

ويذكر أن معهد بحوث الهندسة الزراعية يعد رائدًا في مجال الميكنة الزراعية ويقوم بإجراء البحوث حول المشاكل الحقلية، بالإضافة إلى تطوير الآلات والتقنيات التي تتناسب مع الظروف والبيئة المصرية ويُشجع التصنيع المحلي للآلات والمعدات الزراعية، كما يعد معهد بحوث الإلكترونيات واحدًا من أكبر الجهات البحثية المتخصصة في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، ويسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا واستخداماتها في مصر في شتی المجالات.