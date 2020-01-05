مقترح برلماني بجمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها لصالح الحكومة

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني.

وقالت النائبة، إنه لا يخلو شارع من وجود سيارات متهالكة مهملة مركونة على جانبيه، بما يضر بالسيولة المرورية، كما أن هذه السيارات لا تمثل مسار اهتمام من قبل مالكيها حتى أنها لم تصبح صالحة للبيع والاستخدام.

وأكدت النائبة، أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها في الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتى للحفاظ على الأمن العام ، وتأمين شوارع المحافظات والشوارع الهامة.

وطالبت أنيسة حسونة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء وشرطة المرور في جميع المحافظات، برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفي حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.