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برلمانية تطالب بتسريع مناقشات قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة لتفعيل دوره

11:31 ص الأحد 05 يناير 2020
برلمانية تطالب بتسريع مناقشات قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة لتفعيل دوره

النائبة منى منير

كتب- ميرا إبراهيم:

ناشدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بضرورة تسريع مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن المجلس الآن دوره غير مفعل بالشكل المطلوب، ولا يقوم بخدماته لصالح الأمهات أو الأطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقل كباقي المجالس القومية.

وأشارت إلى أن القانون الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب يضمن العديد من الاختصاصات والصلاحيات بالمجلس بما يساهم في تفعيل دوره وقيامه بواجبه تجاه المجتمع والأسرة.

ولفتت: القانون يتضمن إجراءات لمواجهة زواج الأطفال وضمانات لحمايتهم ومنع العمالة في سن مبكر، بما يؤكد أهمية تسريع مناقشته.​

منى منير مجلس النواب علي عبد العال المجلس القومي للأمومة والطفولة

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