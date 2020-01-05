حال حدوث عطل.. التعليم تخصص أرقام هواتف الدعم الفني لـ"التابلت" و"الشبكات"

كتب- أسامة علي:

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوط اتصال بالدعم الفني الخاص بأجهزة التابلت أو شركات الاتصالات وخدمات الانترنت، حال مواجهة أي مشكلة.

وقالت الوزارة، إنه في حال مواجهة أي مشكلة، يتم التواصل بالدعم الفني الخاص بكل شركة طبقا للمشكلة.

وينشر "مصراوي" خطوط الاتصال بالدعم الفني لـ"التابلت – الشبكات":

الدعم الفني للتابلت 16561 واتبع الرسالة المسجلة ثم اختار الرقم 9

الدعم الفني للشبكة الداخلية (شركة serve-e)

الدعم الفني للراوتر (الشركة المصرية للاتصاالت) على هذا الرقم 16641 أو على الأيميل net.tedata@psupport