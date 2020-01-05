وزيرة الصحة: القوافل العلاجية عالجت 1.8 مليون مواطن مجانا خلال عام

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لمليون و803 آلاف و204 مواطنين من خلال 1468 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال عام 2019.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 13 ألفا و127 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 261 ألفا و707 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 404 آلاف و70 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، ولفت إلى أنه تم تحويل 25 ألفا و262 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 105 آلاف و975 مواطناً بمحافظة أسوان، 44 ألفا و337 مواطنا بأسيوط، 148 ألفا و420 مواطناً بالإسكندرية، 34 ألفا و641 مواطنا بالإسماعيلية، 29 ألفا و312 مواطنا بالأقصر، 22 ألفا و285 مواطنا بالبحر الأحمر، 77 ألفا و215 مواطناً بالبحيرة، 176 ألفا و473 مواطناً بالجيزة، 109 آلاف و68 مواطناً بالدقهلية، 14 ألفا و636 مواطنا بالسويس، و98 ألفا و599 مواطناً بالشرقية.

وقالت إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 105 آلاف و92 مواطناً بالغربية، 75 ألفا و812 مواطناً بالفيوم، 99 ألفا و520 مواطنا بالقاهرة، 97 ألفا و56 مواطناً بالقليوبية، 78 ألفا و58 مواطناً بالمنوفية، 74 ألفا و738 مواطنا بالمنيا، 46 ألفا و217 مواطناً بالوادي الجديد، 95 ألفا و294 مواطنا ببني سويف، 22 ألفا و171 مواطنا بجنوب سيناء، 102 ألف و730 مواطناً بدمياط، 49 ألفا و869 مواطناً بسوهاج، 2082 مواطنا بشمال سيناء، 61 ألفا و41 مواطناً بقنا، 91 ألفا و308 مواطنين بكفر الشيخ، و21 ألفا و466 مواطناً بمطروح وأخيراً تم الكشف الطبي على 14 ألفا و289 مواطناً ببورسعيد.​