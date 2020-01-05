وفاة رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج المدرعات
10:17 ص الأحد 05 يناير 2020
كتب- محمد سامي:
أعلن محمد بكر، المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، وفاة اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، عضو مجلس إدارة الهئية القومية للإنتاج الحربي.
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