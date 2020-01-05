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وفاة رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج المدرعات

10:17 ص الأحد 05 يناير 2020
وفاة رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج المدرعات

اللواء يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلا

كتب- محمد سامي:

أعلن محمد بكر، المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، وفاة اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، عضو مجلس إدارة الهئية القومية للإنتاج الحربي.

محمد بكر وزارة الانتاج الحربي يسري النمر مصنع إنتاج المدرعات

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