حدث ليلا.. ترامب يهدد بضرب مواقع إيرانية و60 قتيلا في فيضان إندونسيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

موجة طقس غير مستقر: أمطار وبرودة وأتربة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة، أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء".

ترامب يهدد بضرب مواقع إيرانية إذا حاولت استهداف أمريكيين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهدافها في الداخل إذا حاولت الرد على قتل قاسمي باستهداف أي أمريكيين أو أصول أمريكية.

هيئة الإذاعة اليابانية: مفتشو المطار لم يفحصوا أمتعة غصن بالأشعة السينية

كشف تقرير ياباني أن المفتشون في مطار ياباني لم يفحصوا بالأشعة السينية حقائب كبيرة قبل شحنها على متن طائرة خاصة يعتقد أنها أقلت رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن أثناء فراره إلى تركيا.

ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصا

أعلن مسئولون في إندونيسيا ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها إلى 60 شخصا.

8 نصائح ذهبية لأمان الهواتف الذكية.. كيف تهرب من القرصنة؟

تقدم مجلة "بي سي فيلت" الألمانية النصائح التالية لزيادة أمان الهواتف الذكية وحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي القراصنة:

نتيجة تسرب الغاز.. مصرع عروسين خنقاً بالمنوفية

لقي زوجين مصرعهما أثر تسرب الغاز بشقتهما الواقعة بقرية البتانون بشبين الكوم، محافظة المنوفية.

بيع سمكة تونة ضخمة مقابل 8ر1 مليون دولار

بيعت سمكة تونة ضخمة اليوم الأحد بمبلغ 2ر193 مليون ين ياباني (8ر1 مليون دولار) في أول مزاد يقام في العام الجديد في سوق طوكيو للأسماك.