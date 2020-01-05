​اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بـ"قصر الدوبارة"

القاهرة - أ ش أ:

يترأس الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الذي تقيمه الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مساء الأحد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بشارع الشيخ ريحان بميدان التحرير.

يشارك في الاحتفال مجموعة من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وذلك بحضور راعى كنيسة قصر الدوبارة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق ترنيم الكنيسة.

من المقرر أن يبدأ الاستقبال الرسمي بصالون الكنيسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على أن يبدأ موكب الدخول في تمام السابعة مساء، والذى يتقدمه رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس إندريه زكي.

ويتضمن برنامج الاحتفالية صلاة افتتاحية، وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترانيم بالكنيسة، ويعقبها كلمة للقس سامح موريس، ويليها كلمة الاحتفال للدكتور القس إندريه زكي، فيما يقدم بعدها مجموعة من الترانيم من خلال فريق الكورال الخاص بالكنيسة.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي على رأس وفد يضم قساوسة من الطائفة، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالأنبارويس بالعباسية.