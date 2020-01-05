بالبطاطا والبليلة.. حديقة الحيوان تحمي حيوانتها من الصقيع

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لتوفير كافة وسائل التدفئة للحيوانات، في ظل موجة الصقيع التي تضرب البلاد هذه الأيام.

وأضافت صابر لـ"مصراوي"، اليوم، أنه تم توفير الأغذية المصنعة والسكريات، والأعلاف ذات القيمة البروتينية العالية التي تساعد على التدفئة، مشيرة إلى تخصيص فريق بيطري لمتابعة الولادات الحديثة والحيوانات الوافدة.

وأكدت مديرة حديقة حيوان الجيزة، تنفيذ برنامج للتحصين المتكامل للحيوانات والطيور، بالإضافة إلى عمل فرشات لهم من قش الأرز، وتوفير اللبن والعسل الأبيض والفاكهة والمشروبات الساخنة للحيوانات.

وتابعت مدير الحديقة، أنه تم توفير كميات من القمح المغلي "بليلة" بالإضافة إلى الحلبة والشاي التي تقدم إلى عائلة الشمبانزي وإنسان الغابة، والتفاح والخضروات للزراف، بالإضافة إلى البطاطين لإنسان الغابة.

ولفتت إلى أن الحديقة استعانت بمظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من الأمطار، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك لمنع تسرب المياه داخل الحديقة، وإغلاق الجحور لمنع تجمع المياه، وتلاشي أي أضرار صحية قد تحدث للحيوانات جراء الصقيع.

وأشارت إلى أنه تم فرش بيت السباع بقش الأرز وتقديم وجبات إضافية من اللحوم، وفتح المبيت لزوجي الكونغر "جوليا وجيمي"، بالإضافة إلى تقديم البطاطا لسيد قشطة.​