​الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة لـ18 لغة على مستوى العالم

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من غير الممكن أن يتم القضاء على الفكر المتشدد، بدون إجراءات عملية على مستوى الفكر والثقافة.

جاء ذلك ردًا على سؤال النائب يسري المغازي، لوزير الأوقاف حول تجديد الخطاب الديني، اليوم السبت، في ورشة عمل يعقدها حزب "مستقبل وطن" بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية" حول تجديد الخطاب الديني.

وقال جمعة، إن عدد المشتركين في صفحة الوزارة على "فيس بوك" وصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون متابع، ويتم ترجمة خطبة الجمعة لـ18 لغة على مستوى العالم، موضحًا أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة بتقنيات عالمية قريبًا، في إطار العمل على تطوير الخطاب الديني بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أن "تواجه الأوقاف التسيب بشكل حازم، وخطب الجمعة على مدار السنوات الست الماضية يتم التطرق فيها إلى فلسفة العبادة، حيث توضع من خلال رؤية محددة، ويتم وضع تصور للخطبة على مدار السنة، وهناك دراسة علمية لخطبة الجمعة"، مؤكدًا أن تشدد البعض تسبب في خوف آخرين من الحديث في الدين، وفي فترات فهم خطأ، أن مواجهة التطرف تقتضي تجفيف منابع التدين، وهذا الأمر خطر كبير على المجتمع لأنه يجعل الأرض خصبة لنشر التطرف.

وأعلن وزير الأوقاف، تدشين 4 دورات مع التربية والتعليم بالتنسيق مع القيادة السياسية بشأن هذا الأمر من خلال نشر الوعي والثقافة، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك نقد موضوعي بناء، والبعد عن الخواطر لبناء المجتمع، والحديث بموضوعية، والرد أيضًا بموضوعية، متابعًا: "في العلم لن تصل إلى ما تريد حتى تعلم مالا تريد، وفي السياسية لن تصل إلى ما تريد حتى تتحمل مالا تريد".

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل التي ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.