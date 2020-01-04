​العناني: 50‎% تخفيضات على أسعار متاحف الصعيد وحوافز جديدة للمستثمرين

كتب- محمد عبيد:

استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، القرارات التي اتخذتها الوزارة لدعم البرامج السياحية المختلفة، وتقديم برامج جديدة تجمع بين أنواع السياحة المختلفة، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد خلال شهري يوليو وأغسطس، انخفاضًا في أعداد السائحين.

وقال عناني، إنه تقرر تخفيض نسبة 50%، من أسعار تذاكر الأجانب في محافظات قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الآثرية، في متحف آثار الغردقة بالبحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، لتيسير شراء التذاكر على الشركات السياحية، بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، ما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبهما، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية في المطارات المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

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