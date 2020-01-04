الجمعة.. حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بدار الأوبرا

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت مؤسسة ساويرس الثقافية، استعدادها لإقامة حفل إعلان الجائزة فى دورتها الـ 15، يوم الجمعة المقبل بدار الأوبرا المصرية.

يبدأ حفل الاستقبال في المسرح المكشوف الساعة الخامسة والنصف مساء، وتبدأ فعاليات حفل توزيع الجوائز في المسرح الكبير الساعة السابعة مساء.

ويقام الحفل بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.