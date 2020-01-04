"مستقبل وطن": الدولة تولي تجديد الخطاب الديني أهمية كبيرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن تجديد الخطاب الديني، أحد أهم الأمور التي توليه الدولة أهمية كبيرة، لاسيما وأن الكلمة من أقوى الأدوات لبناء المجتمع بناء صحيحًا، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تنوير المجتمع وجهوده في تجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال ندوة مستقبل وطن، اليوم السبت، تحت عنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بمشاركة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ونائبي رئيس الحزب، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، واللواء يحيي عيسوى، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزي، عضو الأمانة العامة للحزب، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، إن وزير الأوقاف له جهود كبيرة في مجالات كثيرة، على رأسها تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى هناك قواعد علمية متفق عليها، من ضمنها أن كلًا يأخذ منه ويرد إلا الرسول (ص)، بالإضافة إلى أن الدين بحر لا ساحل له، وكل الأديان تستجيب في كل وقت وزمان للتجديد.​