رؤساء أحزاب عن أزمة ليبيا: ندعم قرارات مصر لوقف تهور أردوغان

كتب - يوسف عفيفي:

شدد عدد من رؤساء الأحزاب، على عدم مشروعية موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ بناءً على الاتفاق الحكومي التركي مع فايز السراج، ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام 2015.

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن محاولات الرئيس التركي التدخل في ليبيا يعتبر تجاهلًا لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الأشقاء في ليبيا.

وأكد أن الأحزاب المصرية تقف صفا واحد خلف الرئيس السيسي والقيادة السياسية، معلنة الرفض التام ﻷي محاولات خارجية للتدخل العسكري في ليبيا.

من جانبه، قال ياسر رمضان رئيس حزب الأحرار، إن "مصر تسالم من يسالمها وتعادي من يعاديها".

وأوضح رمضان، أنه يجب أن نقف مع القيادة السياسية من أجل إنقاذ الدولة المصرية واستعادة كرامتها في المنطقة، مضيفًا أن مصر مهددة ويجب أن نتكاتف لنقف معها.

وقال اللواء محمود منصور، الخبير الأمني، إن ما يحدث حول ليبيا يمثل تحديا بالغا للمنطقة بأسرها.

ودعا منصور، الأحزاب التركية بأن "توقف أردوغان عن تهوره لأن ما يفلعه مخالف للقرارات الدولية".

وشدد تحسين مطر نائب رئيس حزب الغد، على أن الحزب واﻷحزاب المصرية نقف يدا واحد خلف القيادة السياسية وهي محاولات ضد مصر بهدف كسرها منذ فترة لكنها فشلت، وهم يحاولون مرة أخرى الآن عن طريق لببيا ولكن مصر ستتصدى لهم بقوة وقوف الشعب المصري ضدهم وسيجدون أشد الهزيمة.

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