موسى مصطفى: الأحزاب تقف صفًا واحد خلف الرئيس السيسي

كتب يوسف عفيفي:

أعلن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، دعم الحزب لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الملف الليبي، مستنكرًا محاولات تركيا الاعتداء على الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف موسى، خلال مؤتمر صحفي بالمقر المركزي للحزب بوسط القاهرة، اليوم، أن محاولات الرئيس التركي التدخل في ليبيا يعتبر تجاهلًا لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الأشقاء في ليبيا.

وأكد أن الأحزاب المصرية تقف صفا واحد خلف الرئيس السيسي والقيادة السياسية، معلنة الرفض التام ﻷي محاولات خارجية للتدخل العسكري في ليبيا.

وأدانت مصر يوم الخميس، موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وحذرت أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا، وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

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