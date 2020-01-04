بحضور رئيس الأركان.. ما الأسلحة التي استخدمتها القوات البحرية اليوم في تدريب المتوسط؟

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، اليوم السبت، تنفيذ عملية برمائية كاملة في إحدى مناطق البحر المتوسط، نفذتها القوات البحرية.

واشترك في العملية، حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" ومجموعتها القتالية، التي شملت الفرقاطات طراز "جو ويند" وطراز "بيري" ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت" إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب أيضًا، اشتراك القوات الجوية والذي جاء متمثلًا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف) و طائرات (الأباتشي) وطائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المدققة من عناصر الدفاع الجوي، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وتميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجيي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات، في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.​