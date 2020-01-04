لمواجهة الأجواء الباردة.. "الزراعة" تصدر 10 توصيات لمربي النحل

كتب - أحمد مسعد:

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، 10 توصيات لمربي النحل لمجابهة الأجواء البارده التي تمر بها البلاد ومن أجل الحصول على إنتاج متميز في أول الربيع، وتتلخص النصائح فيما يلى:-

- يجب التأكد من توافر الغذاء الكافي داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتي (العسل الناضج) والبروتيني (حبوب اللقاح)، وفي حالة عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض في خلية آخرى أقوى.

- ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، حيث كلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغالات صغيرة السن، كلما زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية.

- يجب رفع الأقراص الفارغة وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل وتخزن وتحفظ جيدًا داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها في بدايات موسم الربيع.

- يجب ترتيب الأقراص داخل الخلايا بحيث يكون الحضنة في الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف.

- يجب تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوي، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة.

- يجب تقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجري فحص الخلايا في الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفي الأوقات قليلة الرياح، كما أن الفحص يجب أن يكون سريعًا ونكتفي بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية.

-يجب العمل على تنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إن وجدت مع الإهتمام بمكافحة الآفات والأمراض والتي تظهر في هذا الوقت وخاصة طفيل الفاروا.

- يجب تغطية الغطاء الخارجي للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية.

- يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التي توجد في الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح.

- يجب توجيه فتحة الخلايا إلى الإتجاه القبلي وليست البحري.

وفى سياق متصل، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تسهيل إجراءات تراخيص تشغيل مناحل العسل ومنتجاته، لوضع ذلك النشاط الهام تحت رعاية الوزارة ومظلة الدولة.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالنحالين وأصحاب المناحل التوجه لأقرب مديرية زراعة أو إدارة زراعية للسير في إجراءات ترخيص مناحلهم.