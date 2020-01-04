"بلورات ثلجية".. الأرصاد توضح حقيقة تعرض الإسكندرية لموجة طقس غير مسبوقة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم تعرض المحافظة لموجة غير عادية من سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية تراوحت شدتها ما بين 30 إلى 35 مم، وعنيفة وغير مسبوقة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وحول وصف تعرض الإسكندرية لموجة طقس غير مسبوقة وعنيفة، قال إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتمثل في الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، لافتًا إلى أنه تم رصد سقوط بلورات من الثلج على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وأضاف: "لا نوصف حالة الطقس غير المستقر بالعنيف، نكتفي بالوصف العلمي وهو حالة من عدم الاستقرار".

وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال اليوم وأمس، فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكات الصرف الصحي ومحطات رفع المياه، حيث بلغت 3 ملايين متر مكعب، أي بزيادة قدرها 2 مليون متر مكعب.