إيقاف موظف بأوقاف الجيزة قدم شهادة ماجستير مزورة لجهة عمله

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقفه "س.ا" موظف بإدارة البر بمديرية الجيزة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، واستكمال التحقيق معه بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة، لتقديمه شهادة ماجستير لا أصل لها من الصحة، ولا أساس لها بالجهة التي نسب الشهادة إليها.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أن قرار الإيقاف صدر بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة بشأن الموظف.