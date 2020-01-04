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إيقاف موظف بأوقاف الجيزة قدم شهادة ماجستير مزورة لجهة عمله

02:40 م السبت 04 يناير 2020
إيقاف موظف بأوقاف الجيزة قدم شهادة ماجستير مزورة لجهة عمله

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقفه "س.ا" موظف بإدارة البر بمديرية الجيزة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، واستكمال التحقيق معه بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة، لتقديمه شهادة ماجستير لا أصل لها من الصحة، ولا أساس لها بالجهة التي نسب الشهادة إليها.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أن قرار الإيقاف صدر بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة بشأن الموظف.

مختار جمعة وزير الأوقاف ايقاف موظف شهادة مزورة

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