صندوق تحيا مصر يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة بالمنيا

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كتب- محمد عبدالناصر:

سلّم صندوق تحيا مصر صباح اليوم السبت 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا تجهيزات الزواج ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دكان الفرحة.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وعدد من قيادات المحافظة.

وقال تامر عبد الفتاح​، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة يأتي حفاظا على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن.

وأضاف: تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز 500 فتاة ضمن المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة.

وأوضح عبد الفتاح أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على الطلاب ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا، فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 107 الاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ أطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، إضافة إلى عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية فضلا عن تسليم ١٠٠ فتاة تجهيزات الزواج وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الاسره الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاة و عدد أفراد الأسرة.