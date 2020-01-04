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وزير الداخلية الأردني يصل القاهرة لبحث ملفات مشتركة مع المسئولين المصريين

02:22 م السبت 04 يناير 2020
وزير الداخلية الأردني يصل القاهرة لبحث ملفات مشتركة مع المسئولين المصريين

وزير الداخلية الأردني سلامة حماد

كتب- محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت، سلامة حماد، وزير الداخلية الأردني ، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ، وعدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أنه تم استقبال وزير الداخلية الأردني الذي وصل القاهرة على طائرة خاصة بالصالة الحكومية بالمطار والمخصصة لكبار الشخصيات، كان في استقباله فور وصوله مندوبي السفارة الأردنية بالقاهرة.

سلامة حماد وزير الداخلية الأردني مطار القاهرة

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