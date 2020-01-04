القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية بمشيخة الأزهر الشريف

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثانية بمشيخة الأزهر الشريف، في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي جميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وبحسب بيان، بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم أعقبها عرض الفيلم التسجيلي عن دور الأزهر الشريف في دعم الأمن والسلم المحلي والعالمي، وتم عرض فيلم تسجيلى عن استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء وكذا فيلم وثائقي عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وتم عقد محاضرة عن مساهمة القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدني من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم عرض الفيلم التسجيلى بعنوان "إعصار" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم محاضرة بعنوان "حروب الجيل الرابع" تحت إشراف إدرة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، كما تم تنفيذ فقرة فنية لكورال مشيخة الأزهر الشريف، وفي نهاية الندوة تم تكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من الأزهر الشريف والقائمين على تنظيم الندوة.

حضر الندوة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التعليمية بمحافظتي القاهرة والجيزة وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار وأسر الشهداء والمصابين.