وفد إيطالي يصل لإحياء مسار العائلة المقدسة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، وفدًا إيطاليا يضم نخبة من المسؤلين البارزين، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، ضم الوفد ما يقرب من 70 راكبا، وتم اعداد استقبال خاص لهم بالمطار فور وصولهم من إيطاليا.

قالت مصادر مطلعة بالمطار يضم الوفد الإيطالي عدد من المسؤلين الإيطاليين أبرزهم نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، وأنطوني سباتيلا مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، وديبونو باولو المسؤل عن ملف الفن في الفاتيكان، وسالديسكو سالفادور عضو البرلمان الإيطالي، وروفا فيليبو بالرقابة الإدارية الإيطالية ، تواجد مع الوفد عدد من الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين.

خصصت سلطات المطار فريق من العلاقات العامة، استقبل الوفد وإشراف على إنهاء اجراءات وصوله من إيطاليا، وتم توزيع الورود وأعلام مصر وإيطاليا فور خروجهم من صالة الوصول.