السيطرة على حريق في مركب سياحي بأسوان دون إصابات بشرية

كتب يوسف عفيفي:

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في حجرة المحركات الموجودة بالجزء الخلفي لمركب سياحي (جراند سان) كانت تسير أمام معبد كوم امبو أثناء رحلتها النيلية من أسوان إلى الأقصر وذلك دون وقوع أي تلفيات أو إصابات بشرية، وتم إخلاء المركب فور نشوب الحريق.

وبحسب بيان اليوم، أرسل عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت السياحية، لجنة من مكتب وزارة السياحة والآثار إلى أسوان لمتابعة الموقف والتي أفادت بأنه تم نقل المصريين والسائحين والسائحات علي متن باخرة أخرى لتناول وجبه الإفطار ثم عادوا مرة أخرى للمركب (جراند سان) لاستكمال رحلتهم إلى الأقصر.

كما تم التنسيق مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء زيارتهم للأماكن الأثرية وإهدائهم زيارة مجانية إلى مقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي بالأقصر.