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بعد الأمطار والانخفاض.. الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

06:55 ص السبت 04 يناير 2020
بعد الأمطار والانخفاض.. الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

الارصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم السبت، على أن يتحسن الطقس غداً ولمدة 24 ساعة.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من الغد لمدة 24 ساعة، وتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية فقط على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار بدءاً من الاثنين المقبل.

وأكدت أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، موضحة أن هناك أيضاً فرصا لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الغربية للبلاد.

شهدت عدة مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على معظم مناطق البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم السبت، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتؤدي الرياح، إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويكون الطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

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