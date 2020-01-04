مقتل قاسم سليماني واستمرار هطول الأمطار.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت نبأ مقتل الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جراء غارة صاروخية أمريكية استهدفته مع "أبو المهدى المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى بالعراق بالقرب من مطار بغداد الدولي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، إنه وفي تصعيد خطير للتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هددت طهران أمس بالانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الأيراني جراء الغارة الصاروخية الأمريكية التي استهدفته مع "أبو المهدى المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى بالعراق بالقرب من مطار بغداد.

ونقلت عن المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى "إن المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء سليمانى ودماء الشهداء الاخرين ينتظرهم انتقام قاس"، معلنا الحداد الوطني ثلاثة أيام ومتعهدا ببقاء اهداف فيلق القدس كما كانت . كما أعلن خامنئى تعيين الجنرال اسماعيل غانى خلفا لسليماني.

كما هدد حسن روحانى الرئيس الإيرانى بالانتقام من واشنطن بسبب جريمتها البشعة قائلا: "استشهاد سليمانى سيجعل ايران اشد حزما فى مقاومة التوسع الامريكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية أثارت ردود فعل غاضبة داخل الكونجرس الذى انتقد عدم ابلاغه بها بشكل مسبق، محذرا من اندلاع حرب إقليمية بالشرق الأوسط.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن برلمانات مصر والسعودية والإمارات والبحرين أصدرت بيانا رباعيا أكدت فيه رفضها قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسا على مذكرة التفاهم الباطلة وغير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج، وأكد البيان رفض التدخل الخارجى وانتهاك سيادة واستقلالية اى دولة عربية من أى طرف كان.

وأعرب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية والتهديدات الارهابية التى تواجهها ليبيا ودول الجوار واستنكاره موافقة البرلمان التركي على التدخل العسكرى فى ليبيا الذى يعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولى واعتداء على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأضافت أن الدول الأربع طالبت المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته فى وقف الانتهاكات الخارجية على اى دولة عربية ودعم الحل السياسى من اجل امن واستقرار دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وحول الطقس ، ذكرت (الأهرام) أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوى بارد متمركز على البحر الأبيض المتوسط يتسبب فى نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة والإحساس بالبرودة الشديدة على جميع الأنحاء، كما تنخفض درجات الحرارة بواقع درجتين عن معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

ونقلت عن ايمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحرى التى تمتد خفيفة للمناطق المكشوفة من القاهرة حتى شمال الصعيد بالإضافة الى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج هناك لأكثر من مترين ونصف المتر.

واشارت الى ان الاحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من الغد لمدة 24 ساعة وتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية فقط على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار من بعد غد.

أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن منطقة الخليج تشهد حالة من التوتر الشديد إثر مقتل قائد فيلق القدس الايرانى قاسم سليمانى ونائب قائد الحشد الشعبى العراقى أبو المهدى المهندس وتوعدت إيران الولايات المتحدة الامريكية برد عنيف وقاس على الضربة الجوية التى ادت لمقتلهما فيما طلبت واشنطن من رعاياها مغادرة العراق فورا او التوجه الى دولة مجاورة . وأعلن الجيش الإسرائيلى حالة التاهب القصوى خشية ان تنفذ ايران ضربة عبر حلفائها فى المنطقة وتم اغلاق منطقة جبل الشيخ في خطوة احترازية.

وأكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى أن القصاص العادل سيكون مسئولية كل المقاومين وتوعدت ميليشيات الحوثى اليمينة الموالية لايران برد حاسم ضد القواعد الأمريكية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع بقدر كبير من القلق التطورات المتسارعة للأحداث فى العراق والتى تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه ولهذا فان مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أى تصعيد جديد.

وذكرت الخارجية، في بيان أمس، أنها ترى ان احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة انواع التدخلات الاقليمية فى شئون الدول والشعوب العربية والتى لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين الى السلام والاستقرار.

وفي الشأن الليبي، ذكرت (أخبار اليوم) أن قرار البرلمان التركى بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة أثار استنكار وادانة دولية، وأعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه بشأن انعكاسات تلك الخطوة، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان التركي على نشر قوات فى ليبيا سيزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة وادانت الجزائر وتونس واليونان وقبرص واسرائيل القرار.

فيما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة الخطوة التركية والتى من شأنها زيادة وتيرة الصراع فى ليبيا ، فى السياق نفسه رفعت القبائل الليبية حالة الاستنفار ودعت للوقوف خلف الجيش الوطنى الليبى من اجل صد العدوان التركى على الأراضي الليبية.

وفي الشأن المحلي، نقلت (أخبار اليوم) عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تخصيص مليار و660 مليون جنيه لتنفيذ 316 مشروعا تستفيد منها 143 قرية فى 11 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة ، وتشمل هذه المحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والمنيا والبحيرة والوادي الجديد ومطروح والقليوبية والدقهلية .

وأوضحت الوزيرة أن ابرز القطاعات المقرر توجيه استثمارات لها تتمثل فى قطاع الصحة بقيمة 572.5 مليون جنيه، كما سيتم توجيه 178 مليون جنيه لتوفير خدمات الكهرباء والانارة.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تلقى تقريرا مفصلا من وزارة الإسكان عن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التي تم البت فيها خلال الستة أشهر الماضية والأسباب التى أدت للعزوف عن التقدم للتصالح ومدى التزام المحليات بتشكيل لجان فنية لفحص المخالفات ورفعها الي لجان البت . لافتة إلى أن ذلك يأتي قبل تطبيق قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء الذي اقره مجلس النواب وتضمن عدة تيسيرات لملاك العقارات تتيح سرعة إجراءات التصالح بما فى ذلك المبانى التى أقيمت حتى يوليو 2017.

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الخارجية أكدت أنها تتابع بقدر كبير من القلق التطورات المتسارعة للأحداث فى العراق والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه ، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان أمس، إلى أنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفورى لجميع انواع التدخلات الإقليمية في شئون الدول والشعوب العربية والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار .

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب قال أمس بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى فى غارة امريكية فى بغداد فى تغريدة له على تويتر إن إيران لم تفز أبدا بالحرب لكنها لم تخسر التفاوض أبدا مما قد يعد دعوة للنظام الإيرانى للتفاوض في أعقاب مقتل سليماني.

وأشارت إلى أنه قد يبدو هذا التعليق وكأنه يحمل رسالة إلى إيران مفادها أن اللجوء إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة سيكون الحل الأنسب لها عوضا عن اختيار أى طريقة عسكرية أو شن هجمات تستهدف الامريكيين في أعقاب تهديدات طهران.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة القوى العاملة تمكنت من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والاناث بأجور تبدأ من 1250 جنيها لتصل الى 12 الف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات يتم شغلها خلال الشهر الحالي.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن هذه الفرص الوظيفة تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية واصلت الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون وأعلنت الإفراج بالعفو عن 144 نزيلا والشرطى عن 233 اخرين.مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.