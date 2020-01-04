بدون حراسة.. رئيس مجلس الوزراء يتجول في مول بأكتوبر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة.

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعى صورا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعيدا عن المواقع الرسمية ، خاصة مع عائلتة فى مدينة الشيخ زايد، وعدد من الأماكن الأخرى، حيث تداول عدد من رواد المواقع التواصل في يونيو الماضي صورا لرئيس الوزراء أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته.

وفى ديسمبر الماضى، نشر هاني يونس ، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ، صورا لجولة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء في شوارع محافظة أسوان ، وعلق قائلا :" رئيس الوزراء تحاور مع المواطنين، وسأل عن أحوالهم دون حجاب بينه وبينهم ودون وسطاء، لافتا إلى أنّ مدبولي والوزراء اشتروا "بهارات" من أسواق أسوان ، وتناولوا سوداني، والتقطوا سيلفي مع المواطنين"، وفى منتدى شباب العالم ديسمبر الماضى، تداول رواد مواقع التواصل صورا لرئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة أثناء جلوسهم بين المواطنين دون حراسة في أحد الكافيهات .