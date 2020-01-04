​​برلمانية: أردوغان يريد "دعشنة" ليبيا.. ومصر لن تقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت البرلمانية منى منير، عضو مجلس النواب، إن تركيا لديها رغبة مستميتة في "دعشنة" ليبيا، وتفتيت المنطقة بالكامل، مضيفة أن الرئيس التركي أردوغان لديه الرغبة الواضحة والأكيدة في استمرار دعم الإرهاب في ليبيا والاستيلاء على ثرواتها.

وأكدت منير في بيان لها: "قديمًا كنا نتهم أردوغان بدعم الإرهاب في سوريا، وكان المجتمع الدولي يقول إنه لا توجد أدلة، إلا أن ما يحدث في ليبيا حاليًا خير دليل على ذلك، من دعم صريح وعلني للمليشيات الإرهابية في مواجهة جيش الدولة الوطني".

وأضافت منير، أن الدولة المصرية ومؤسساتها على دراية كاملة بالبعد الاستراتيجي لأمن ليبيا على الأمن القومي المصري، ومن ثم فلن تقبل مصر على الإطلاق دعم الإرهاب فيها.​