ينطلق الاثنين.. ننشر التفاصيل الكاملة لملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي

كتب– محمد عاطف:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة، وتنطلق الفعاليات صباح الاثنين 13 يناير على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتتواصل فعاليات الملتقى عقب الافتتاح وعلى مدار 4 أيام، حتى 16 يناير 2020 بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وتختتم في السابعة مساء الخميس 16 يناير 2020 بإعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة.

ويعد الملتقى واحدًا من أهم الملتقيات العلمية المتخصصة في فن الشعر، على مستوى الوطن العربي ويشارك فيه عدد كبير من الشعراء والنقاد من معظم البلدان العربية منها فلسطين، وتونس، والمغرب، والجزائر، والسودان، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، وسوريا، وليبيا، ولبنان، واليمن، بالإضافة إلى عدد كبير من الشعراء والنقاد المصريين، وعدد من الشعراء من هولندا.

واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى، برئاسة الدكتور محمد عبدالمطلب؛ موضوع "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة؛ كما قررت اللجنة أن تحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب.

ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية؛ والتى تناقش على مدار أيام الملتقى منها: الشعر وثقافة العصر، ويتضمن: "القراءة الثقافية للشعر/ الشعر والفنون/ الشعر واللغة والهوية المعاصرة/ مستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي".

أما محور الشعر وتحولات الواقع العربي؛ فيتضمن: (ركائز الشعرية العربية/ الشعر والسلطة/ الشعر والنسوية/ تحولات الشكل الشعري)، بينما يتضمن محور الشعر والتكنولوجيا: (النشر الإلكتروني/ الشعر من الشفاهية إلى الرقمية/ الشعر والدراما/ الشعر والترجمة).

أما محور الشعر والنقد؛ فيتضمن: (الشعر ومستويات التلقي/ تحولات الصورة الشعرية/ شعرية الجسد فى القصيدة الحديثة/ الشعر والتأويل) بالإضافة إلى تنظيم مائدتين مستديرتين الأولى حول شعر بدر شاكر السياب؛ والثانية حول شعر إبراهيم ناجي.

كما يتضمن الملتقى تنظيم سبع أمسيات شعرية بمشاركة 65 شاعرة وشاعر، وتمنح جائزة القاهرة للشعر العربى في نهاية فعاليات الملتقى، والتي تعد من أهم الجوائز العربية في فن الشعر العربي؛ حيث فاز بالجائزة في دورتها الأولى 2007 الشاعر الفلسطيني محمود درويش؛ فيما حصل على الجائزة في دورتها الثانية 2009 الشاعر المصري أحمد عبدالمعطي حجازي؛ وكانت الدورة الثالثة 2013 من نصيب الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح؛ فيما حصل الشاعر المصري محمد إبراهيم أبو سنة على الجائزة في الدورة الرابعة التي عقدت 2017.

وسيعلن اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة خلال ختام فعاليات الدورة الخامسة للملتقى مساء يوم الخميس 16 يناير 2020، وتحظى الدورة الخامسة للملتقى بعدد كبير من المشاركين؛ حيث تقام شعراء ونقاد ممثلين لخمسة عشرة دولة.

ومن بين المشاركين ": إبراهيم نصر الله، أحمد الجعفري، أحمد الشهاوي، أحمد الصغير، أحمد بلبولة، أحمد حسن، أحمد درويش، أحمد سويلم، أحمد عنتر مصطفى، أحمد فضل شبلول، أحمد مجاهد، أحمد نبوي، أسامة البحيري، أشرف عامر، أمجد سعيد، إيهاب البشبيشي، جابر عصفور، جرجس شكري، جميلة الماجري، جهاد محمود، حسام جايل، حسن اللوزي، حسن شهاب الدين، حسن طلب، حسن عامر، حسين القباحي، حنين عمر، خلود المعلا، خيرى دومة، رشا الفوال، رشا ناصر العلي، سامح محجوب، سعد البازعي، سعيد توفيق، سعيدة خاطر، سلام المحنش، سلمى فايد، السماح عبدالله، سمية محنش، شاكر عبدالحميد، شريف الشافعي، شريفة السيد، شعبان يوسف، شوقي بزيع، شوكت المصري، شيرين العدوي، صبا قاسم، صلاح اللقانى، صلاح فضل، طارق النعمان، العالم عباس، عبدالرحمن مقلد، عبدالرحيم العلام، عبدالرحيم الكردي، عبدالسلام المسدي، عبدالقادر الحصني، عبدالمنعم سالم، عبدالمنعم كامل، عبدالناصر حسن، عبيد عباس، عز الدين المناصرة، عزت الطيري، علاء عبدالهادي، على جعفر العلاق، على عمران، على منصور، عماد غزالي، عمر شهريار، غادة نبيل، غراء مهنا، فتحى عبدالسميع، فؤاد طمان، فوزى خضر، فولاذ عبدالله، قاسم حداد، المتوكل طه، محمد إبراهيم أبو سنة، محمد إبراهيم يعقوب، محمد الشهاوي، محمد سليمان، محمد على شمس الدين، محمد فريد أبو سعدة، محمود الضبع، محمود سباق، محمود نسيم، المنصف الوهايبي، مؤمن سمير، نانسى إبراهيم، نبيل حداد، هبة عصام، هيثم الحاج علي، ياسين النصير.

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