غدًا.. أمسية لتأبين الكاتب سعيد اللاوندي بنقابة الصحفيين

كتب- أحمد علي:

تنظم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أمسية تأبين الدكتور سعيد اللاوندي الكاتب والمفكر والخبير في الشئون الدولية مدير تحرير الأهرام الأسبق، في السادسة من مساء غدًا الأحد.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن هذه الأمسية "ليست تأبينًا" وإنما "أمسية في حب الدكتور اللاوندي، ووفاء لقيمة العطاء".

وأضاف "الدكتور سعيد اللاوندي، كان كاتبًا صحفيًا قديرًا، ومُفكرًا مرموقًا، وباحثًا متعمقًا في القضايا الدولية، بذل الكثير من الجهد في بلاط صاحبة الجلالة، وترك ذخيرة مهنية في صور متعددة، ما بين المقالات التي نشرها في مختلف الصحف العربية، والمؤلفات والأبحاث التي أثرت المكتبة العربية".

وأكد أن مثل هذه الأمسيات التي تنظمها لجنة الرعاية الاجتماعية، تبعث برسالة للأجيال الشابة مفادها أن العطاء مُكرم ومقدر، مستطردًا: "سنعمل على تنظيم فعاليات دورية لتكريم الرموز صاحبة البصمة المهنية في حياتهم".

ورحل اللاوندي في 11 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث عمل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وترك نحو 40 مؤلفًا، وأنجز مئات الحوارات الصحفية مع رموز فكرية عالمية من بينها، برهان غليون، أمين معلوف، عبد الرحمن بدوي، عبد الرحمن الشرقاوي، سعد الدين وهبة قبل وفاته بيوم واحد، غالي شكري في آخر أيامه بباريس، الفنان محمود رضا قبل وفاته بأيام قليلة.

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